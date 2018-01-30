В Совфеде не видят моментального решения проблемы с ростом цен на проживание в гостиницах на время ЧМ по футболу

Завышение цен на гостиничные номера в российских городах, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу ближайшим летом, бьет все рекорды. На сегодняшней пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Национальная Служба Новостей" эксперты рассказали о наиболее проблемных городах в плане гостиничной инфраструктуры, а также заявили о необходимости введения нормативных актов для регулирования цен на проживание, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в ходе подготовки к предстоящему мундиалю, Совет Федерации создал временную комиссию для инспектирования городов-участников на предмет готовности к масштабному спортивному мероприятию. В частности, началась проверка готовности гостиничного фонда. По словам председателя комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности, председателя временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 Андрея Кутепова, повышение цен на гостиницы перед большим международным мероприятием явление распространенное и происходит не только в нашей стране.

"Любое мероприятие дает давление на рынок. Гостиницы пользуются моментом, повышают цены. Мы сталкиваемся с этим фактом. Это происходит по всему миру, есть определенное движение ценовое. Надо с этим разбираться ", - сказал сенатор.

По его словам, моментального решения проблемы с повышением цен на гостиницы не существует, с каждым случаем нужно разбираться отдельно. Как сообщил он, "давления на бизнес не предполагается". "Мы обсуждаем вопрос восприятия цен. Цена должна быть стабильная, соответствовать услугам, которые оказываются", - говорит он.

Как отмечают эксперты, существуют пороги, которые регулируют минимальные и максимальные расценки для номеров, однако цена во многом зависит от "звездности" гостиницы и предоставляемых услуг. В целом же, за исключением ряда случаев, владельцы гостиницы действуют в рамках закона.

"Надо отметить, что гостиницы не нарушают закон, который был принят, они все его соблюдают. Мы должны понимать, что спрос рождает предложение, - говорит генеральный директор туристической компании "Стартревел" Анна Гладштейн. - Гостиницы на самом деле, понимая важность и значение этого мероприятия, в основной своей массе, не хотя иметь какие-либо проблемы, стараются что-то изменить, что-то улучшить. Тем самым они, в общем-то, оправдывают свою стоимость. Я согласна, что стоимость высока, особенно если взять пятизвездочные гостинцы, но это мировая практика, я могу сказать, что тоже самое происходило и в Бразилии и в ЮАР [ЧМ-2014 года и 2010 гг. соответственно, – прим. Накануне.RU]".

Кутепов подчеркнул также то, что цены на проживание в конечном итоге не должны отпугивать гостей. В настоящий момент, по его словам, готовится повторный запрос в Ростуризм по количеству забронированных мест и запрошенных номеров, а также запрос о концепции использования наследия в сфере туризма после мундиаля. Кроме этого, будет проведен независимый мониторинг цен на гостиницы.

Наибольший же интерес к турниру на данный момент, по словам Гладштейн, проявляют страны Латинской Америки, Египта и Саудовской Аравии. "К сожалению, команды этих стран играют в городах, которые не имеют большой опыт международных соревнований, там не хватает номерного фонда. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос решится", - рассказала директор туркомпании. По ее словам, размещение ведется не только в городах, где будут соревнования, но и в соседних точках.

Наиболее проблемными в плане заселения являются Саранск, Калининград и Волгоград. В основном же будущие гости выбирают для проживания Санкт-Петербург, Москву, Казань и Сочи. Эти города называют хабами, из которых болельщики будут добираться до соревнований.

Отметим, что существенно обогатиться за счет приезжих иностранцев будущим летом решили не только владельцы гостиниц, но и жители российских городов, принимающих матчи ЧМ. Как сообщало Накануне.RU, стоимость аренды квартир в городах ЧМ достигает 70-100 тыс. руб. за сутки.