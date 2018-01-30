Футболисты "Урала" завершили первый зарубежный сбор на Кипре

Футболисты "Урала" завершили первый зарубежный сбор в 2018 году. Команда получила несколько дней отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, подготовка ко второй части сезона также продолжится на Кипре: следующий сбор стартует во второй половине дня 4 февраля. В этот день у команды запланирована вечерняя тренировка.

Как пообещал главный тренер "Урала" Александр Тарханов, на втором сборе у его подопечных будет больше игр.

"Матчи будут 8, 11, 14, 17, 21, 24 февраля. Хотим еще сыграть с "Крыльями Советов". Мы разговаривали по этому поводу с Андреем Тихоновым. У него есть желание провести с нами даже не одну, а две игры. Они скоро приедут на Кипр, после чего спланируем эти матчи. До 10 февраля уже известно, как мы будем работать. А потом будем отталкиваться от игр, которые запланируем. Будем регулировать и тренировочный процесс", - отметил Тарханов.