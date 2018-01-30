"Запах гари и жженых проводов стоит в квартире": жители екатеринбургского дома, где произошёл взрыв, жалуются на УК

Жители дома по ул. Пионеров в Екатеринбурге, где недавно произошел взрыв, жалуются, что управляющая компания не торопится устранять последствия ЧП. В редакцию Накануне.RU поступило письмо от жительницы пострадавшего дома, на 8 этаже которого взорвались два газовых баллона. По словам женщины, для жителей 8 и 9 этажа проблемы не закончились. Вся лестничная клетка покрыта сажей, поэтому запах гари и жженых проводов стоит уже вторую неделю.

"16 января жители 8 и 9 этажей направили в Урал-СТ коллективное заявление с просьбой отмыть гарь и сделать косметический ремонт. Сегодня мы получили ответ, в котором говорится, что мусор убран, а подъезд вымыт, и что будет ремонт или нет, представили Урал-СТ сейчас решают", - пишет жительница дома о переписке с управляющей компанией. Между тем, по словам жильцов, никакой уборки не производилось. На фотографиях видно, что до сих пор остались следы пожара.

"На самом деле, никто и ничего не мыл: потолок, пол, стены в саже. Мы ежедневно вдыхаем "прекрасный" аромат жженой проводки, а госпожа Емельянченко (вероятно, речь об Оксане Емельянченко, руководителе УЖК "Урал-СТ", - прим.) дает интервью, в котором с гордостью рассказывает, что сотрудники УК вымыли подъезд. Мы ничего сверхъестественного не просим: уборка и текущий ремонт входят в статью "содержание жилья", за которую мы ежемесячно платим", - обращаются жители 8 и 9 этажей.

Напомним, в Екатеринбурге с 24 на 25 января в жилом доме на ул.Пионеров в подъезде на 8 этаже взорвались два газовых баллона. В результате инцидента пострадал один человек, который выходил в тамбур, чтобы покурить. Эвакуировали 37 человек. Взрывом повреждены стены трёх квартир, взрывной волной повреждена шахта лифта, в связи с чем произошел обрыв тросов кабины.