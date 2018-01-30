Губернатор Югры заявила о введении дополнительных мерах антитеррористической защиты

В Югре планируется применить дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности в общественных местах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова говорила на заседаниях коллегии прокуратуры ХМАО и антитеррористической комиссии, передает корреспондент Накануне.RU.

Общаясь с работниками прокуратуры, губернатор заметила, что антитеррористическая защищенность граждан и избирательных участков во время выборов будут приоритетными направлениями 2018 г. На первом месте должна находиться работа по противодействию экстремизму и исполнению законодательства о межнациональных отношениях. В 2017 г. в этой сфере было выявлено 1200 нарушений.

"Принятые меры позволили в целом сохранить в регионе стабильную обстановку", - сказал Комарова.

На заседании антитеррористической комиссии глава региона добавила, что планируется продолжить адресную профилактическую работу в образовательной сфере, молодежной среде.

"Эффективность работы в этом направлении необходимо повышать. Положительно зарекомендовала себя единая модель социально-психологического тестирования студентов. С 2017 г. она внедрена в 100% образовательных организаций", - сказала Комарова.

Было отмечено, что для недопущения дестабилизации обстановки, предупреждения террористических проявлений выработан комплекс дополнительных мер безопасности. Медицинские, аварийно-спасательные, дежурные службы находятся в полной готовности, утвержден план работы.

Глава региона подчеркнула: "Работать нужно на опережение, пресекая возможные риски и угрозы".

Напомним, 19 августа 2017 г. в Сургуте горожанин ранил ножом случайных прохожих на одной из центральных улиц, после чего погиб от рук правоохранителей. Власти долгое время не признавали случившееся терактом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В декабре 2017 г. глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников назвал ЧП терактом.