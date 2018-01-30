"Уничтожение старой Москвы под молчаливое согласие мэрии?" Начался снос дома Эггерс в Хамовниках

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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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30.01.2018 14:40 Мск (16:40 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
"Уничтожение старой Москвы под молчаливое согласие мэрии?" Начался снос дома Эггерс в Хамовниках
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Архнадзор, Москва, дом Эггерс, Хамовники (2018) | Фото:http://www.archnadzor.ru/

В московском районе Хамовники начался снос доходного дома Юлии Павловны Эггерс, построенного в 1913-1914 годах, активисты "Архнадзора" выступают против уничтожения старой Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения.
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Здание расположено на улице Россолимо, 4, и построено по проекту выдающегося архитектора Серебряного века Ивана Машкова.

В октябре 2017 года Мосгорнаследие отклонило заявку об отнесении здания к выявленным памятникам истории и культуры.

Еще в 2015 году Москомархитектура выдала застройщику – "Центру по химии лекарственных средств" – градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий "развитие" на участке "гостиничной, торговой и иных функций" с двукратным увеличением площадей и устройством двух подземных этажей.

Заказчиком такого проекта является строительная компания "KP Рroperties". Согласно плану, предполагается снос дома Эггерс до переднего фасада и встройку последнего в качестве неоклассической аппликации в новый модернистский объем. "При этом уничтожается парадная лестница, сохранившая подлинное убранство начала века", - говорится в заявлении "Архнадзора".

Активисты движения отмечают, что выдача разрешений всегда проводится с "согласия" Градостроительно-земельной комиссии во главе с мэром Москвы.

Архнадзор, Москва, дом Эггерс, Хамовники(2018)|Фото:http://www.archnadzor.ru/

"Семилетняя практика закрытых рассмотрений проектов на Градостроительно-земельной комиссии при мэре Москвы, без публикации ее повестки, протоколов и самих проектов, с последующей формальной штамповкой разрешительной документации в Москомархитектуре, под прикрытием ничего не решающего Архитектурного совета, является отработанным механизмом уничтожения старой Москвы", - отмечает "Архнадзор".

Градозащитники заявляют, что к уничтожению по той же схеме "приговорен" и доходный дом Черникова, построенный другим выдающимся мастером Серебряного века Валентином Дубовским.

Архнадзор, Москва, дом Эггерс, Хамовники(2018)|Фото:http://www.archnadzor.ru/

В настоящее время препятствий для сноса исторических зданий стало еще меньше, подчеркивают в "Архнадзоре".

"Характернее всего нежелание Правительства Москвы обсуждать статус исторического города (в терминах закона – исторического поселения) для столицы России. Между тем именно этот статус защищает историческую среду независимо от индивидуального охранного статуса отдельных зданий. Уничтожение старого города сопровождается риторикой об "архитектурных поступках" и о том, что "надо спокойно расставаться с прошлым", - говорится в заявлении. В этой связи активисты движения выступают против продолжения подобной практики в последующие годы.

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30.01.2018 14:40 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:40 Екб


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"Уничтожение старой Москвы под молчаливое согласие мэрии?" Начался снос дома Эггерс в Хамовниках
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