"Уничтожение старой Москвы под молчаливое согласие мэрии?" Начался снос дома Эггерс в Хамовниках

В московском районе Хамовники начался снос доходного дома Юлии Павловны Эггерс, построенного в 1913-1914 годах, активисты "Архнадзора" выступают против уничтожения старой Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения.

Здание расположено на улице Россолимо, 4, и построено по проекту выдающегося архитектора Серебряного века Ивана Машкова.

В октябре 2017 года Мосгорнаследие отклонило заявку об отнесении здания к выявленным памятникам истории и культуры.

Еще в 2015 году Москомархитектура выдала застройщику – "Центру по химии лекарственных средств" – градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий "развитие" на участке "гостиничной, торговой и иных функций" с двукратным увеличением площадей и устройством двух подземных этажей.

Заказчиком такого проекта является строительная компания "KP Рroperties". Согласно плану, предполагается снос дома Эггерс до переднего фасада и встройку последнего в качестве неоклассической аппликации в новый модернистский объем. "При этом уничтожается парадная лестница, сохранившая подлинное убранство начала века", - говорится в заявлении "Архнадзора".

Активисты движения отмечают, что выдача разрешений всегда проводится с "согласия" Градостроительно-земельной комиссии во главе с мэром Москвы.

"Семилетняя практика закрытых рассмотрений проектов на Градостроительно-земельной комиссии при мэре Москвы, без публикации ее повестки, протоколов и самих проектов, с последующей формальной штамповкой разрешительной документации в Москомархитектуре, под прикрытием ничего не решающего Архитектурного совета, является отработанным механизмом уничтожения старой Москвы", - отмечает "Архнадзор".

Градозащитники заявляют, что к уничтожению по той же схеме "приговорен" и доходный дом Черникова, построенный другим выдающимся мастером Серебряного века Валентином Дубовским.

В настоящее время препятствий для сноса исторических зданий стало еще меньше, подчеркивают в "Архнадзоре".

"Характернее всего нежелание Правительства Москвы обсуждать статус исторического города (в терминах закона – исторического поселения) для столицы России. Между тем именно этот статус защищает историческую среду независимо от индивидуального охранного статуса отдельных зданий. Уничтожение старого города сопровождается риторикой об "архитектурных поступках" и о том, что "надо спокойно расставаться с прошлым", - говорится в заявлении. В этой связи активисты движения выступают против продолжения подобной практики в последующие годы.