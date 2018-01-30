На Среднем Урале появится копия легендарного советского памятника "Рабочий и колхозница"

На Среднем Урале появится копия легендарного советского памятника Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", чей оригинал находится в Москве у ВДНХ. Ее возведут рядом с новым Музеем автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской горно-металлургической компании, сейчас над созданием уменьшенной копии работает уральский скульптор Александр Кокотеев.

"Верхнепышминский памятник будет меньше оригинала примерно в 2,5 раза, но даже при этом высота монумента составит 9 метров. Если к этому еще прибавить и 10-метровый постамент, то общая высота композиции будет сопоставима с семиэтажным домом", - отмечают в УГМК.

Для того, чтобы создать макет памятника в глине, скульпторы специально арендовали отдельный цех на екатеринбургском заводе "Уралхиммаш". Следующим этапом создания авторской копии символа советской эпохи станет отливка памятника в металле. Планируется, что посетители Музея увидят памятник осенью 2018 года.