Дольщики ЖК "Пермские высоты" провели пикет с палатками у недостроенного дома

Дольщики ЖК "Пермские высоты" вышли с палатками к недостроенному жилому дому с целью привлечения общественного внимания к их проблемам, сообщают местные СМИ.

Акция протеста состоялась 27 января. Дольщик Евгений Попов сообщил, что их дом ГК "Классик" должна была построить в четвертом квартале прошлого года. Строительство началось в мае 2016 г. Однако уже в феврале 2017 года оно приостановилось на этапе забивки свай. Сначала застройщик взял вынужденную паузу в связи с поисками инвестора, затем с неподходящими погодными условиями для заливки фундамента. В апреле дольщикам сказали, что в котловане стоит вода, и дальнейшее строительство невозможно.

23 февраля дольщики вновь выйдут на протестную акцию: разобьют палаточный лагерь с полевой кухней.

В Министерстве строительства Пермского края сообщили корреспонденту Накануне.RU, что дом не является проблемным объектом.

"В соответствии с приказом Минстроя России, объект входит в реестр "проблемных" в случае, если с момента первоначального срока сдачи прошло более девяти месяцев, в течение которых строительные работы на объекте не велись. Ситуация по ЖК "Пермские высоты" является страховым случаем. Дольщикам данного объекта необходимо обратиться в страховую компанию, заключившую договор с застройщиком с целью получения компенсационных выплат за неисполнение застройщиком своих обязательств перед участниками строительства", - сообщили в ведомстве.