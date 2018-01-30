В Тюмени работника "Интер Строя" судят за смерть подчиненного, упавшего с 8 этажа строящегося здания

31-летнего начальника участка строительной компании "Интер Строй" судят за смерть подчиненного, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

По версии следствия, трагедия произошла 5 декабря 2017 г. при возведении многоэтажки по улице Чаркова в Тюмени. Обвиняемый допустил рабочего 1989 г.р. к монтажу опалубки и бетонированию монолитных железобетонных конструкций.

Однако он не стал инструктировать его, как работать безопасно, не снабдил средствами индивидуальной защиты. В результате рабочий упал с 8 этажа и получил смертельные травмы. Дело начальника участка ушло в суд.