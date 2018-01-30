В челябинском суде егерь Шарипов, оштрафованный за ремонт дороги, отказался от заключения мирового соглашения

Егерь Ихтиандр Шарипов, которого ранее оштрафовали за ремонт дороги на Южном Урале, отказался от заключения мирового соглашения, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

В апелляционной жалобе егерь просит отменить решение суда первой инстанции.

По мнению представителя Шарипова, региональное управление Россельхознадзора по Курганской области является ненадлежащим истцом. В суде адвокат заявил, что земли были заболочены и не используются как земли сельхозназначения, а почва сильно деградирована.

В эти минуты заседание в Челябинском областном суде продолжается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 25 декабря прошлого года стороны пришли к заключению мирового соглашения, согласного которому истец отказывается от взыскания штрафа в 2,5 млн руб., а Шарипов должен рекультивировать земли. Суд указал, что в мировом соглашении не указаны площадь участка, подлежащего рекультивации, и его координаты.

Напомним, егеря приговорили к штрафу в 2,5 млн руб. за самовольный ремонт дороги на границе Челябинской и Курганской областей. Ремонт был проведен без всяких документов и плана. Егерь объяснил, что данная дорога проложена еще полвека назад. Она ведет к охотничьей базе Коклан. При этом земля, на которой находится дорога, имеет сельхозназначение.