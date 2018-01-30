Жириновский о "кремлевском докладе": Чего нового в этих списках? Их каждый месяц пресса печатает - "Самые влиятельные люди России"

Кандидат в президенты России от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский прокомментировал так называемый "кремлевский доклад". По его словам, в нем нет ничего нового.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Минфин США уже направил документ в Конгресс.

"Чего нового в этих списках? Их каждый месяц пресса печатает - "Самые влиятельные люди России". Как нам отреагировать? Выбивать козыри у Запада. У них происходит смена элит, и мы сменим. У них полноценная двухпартийная система - и у нас. Тогда им не в чем нас упрекнуть будет", - приводится заявление Жириновского в его официальном канале в Telegram.

По его мнению, то, что появляются такие доклады - "это отвратительно".

"Все это в том же ряду, что и недопуск нашей певицы на Евровидение, запрет выступать на Олимпиаде под национальным флагом и т.п. Цель - унизить нас, потому что воевать они с нами боятся", - заключил лидер ЛДПР.

Напомним, ранее в Министерстве финансов США назвали критерии внесения российских олигархов в "кремлевский список".