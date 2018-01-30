Завод "Трубодеталь" модернизировал стан индукционной гибки труб

Завод "Трубодеталь" выполнил первый товарный заказ на модернизированном стане индукционной гибки труб PB1600. Первым заказом стала партия гнутых отводов для нужд "Газпрома", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.



Модернизация стана добавила к его возможностям функцию прогрева прямых участков отвода. Ранее изделие разогревалось только непосредственно в месте сгиба. Прогрев же всей поверхности детали позволяет получить равномерные прочностные свойства и полностью соответствует техническим требованиям ключевых клиентов предприятия.



"Мы оперативно реагируем на изменения технических требований: модернизируем производства, сокращаем сроки выполнения заказов, улучшаем характеристики выпускаемых изделий. Продукция нашего завода удовлетворяет самым жестким требованиями ведущих компаний топливно-энергетического комплекса России", — отметил управляющий директор завода "Трубодеталь" Дмитрий Марков.

Отметим, что стан индукционной гибки труб PB1600 был запущен в эксплуатацию на заводе "Трубодеталь" в 1983 г. Это первое в СССР оборудование для гибки с помощью токов высокой частоты, рассчитанное на рабочий диаметр трубы 1020-1622 мм и толщину стенки до 100 мм. Сейчас на предприятии помимо стана РВ1600 есть еще две единицы подобного оборудования: стан ТВЧ-820 производства завода "Уралмаш" и SRBMI1400 производства немецкой компании AWS Schäfer.

После модернизации по своим характеристикам стан индукционной гибки труб PB1600 приблизился к возможностям немецкого стана и способен работать с той же производительностью, выпуская продукцию высокого качества.