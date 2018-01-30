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Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
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На Урале продолжат судить экс-прокурора Карпова за организацию убийств. "Светит" 30 лет колонии
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Екатеринбурге возбудили, расследовали и уже передали в суд новое уголовное дело против экс-прокурора Алексея Карпова, который в 2014 году был признан виновным как заказчик двух убийств. Судом тогда ему было назначено 20 лет лишения свободы. Как стало известно Накануне.RU от источника в правоохранительных органах региона, на этот раз Карпов обвиняется как организатор покушения на убийство своего же подельника группой лиц по сговору.

Обвинительное заключение утверждено по ч.3 ст.33,ч.3 ст.30, п.п. "ж,к,з" ч. 2 ст.105 УК РФ.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга рассказали Накануне.RU, что предварительное слушание по этому эпизоду назначено на 6 февраля.

Дело Карпова погремело на Среднем Урале в середине 2010-х, его осудили за два эпизода к крупному сроку. По версии следствия, в феврале 2010 года между Карповым (ранее занимал должность заместителя директора ООО "Юридическая компания "Защита права") и работавшей бухгалтером в его фирме Анастасией Чечелевой произошел конфликт из-за долга Карпова. Экс-прокурор нашел посредников для осуществления расправы над своей сотрудницей. Карпов предложил деньги своему знакомому Дмитрию Бушмакину - порядка 150 тыс. руб. Бушмакин согласился, после чего встретился с Алексеем Савосиным и Александром Бабусенковым. Результатом "переговоров" стала сумма в 350 тыс.руб. Убийство произошло 24 февраля в гаражном боксе.

Следующее преступление было совершенно теми же лицами в феврале 2012 года. В собственном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на троллейбусном кольце на улице Крауля был убит бизнесмен, генеральный директор "Сибирской торговой компании" Евгений Коновалов. По версии следствия, "заказчиком" являлся именно Карпов. Мотивом стали бизнес-интересы экс-прокурора и дальнейшее покушение на мошенничество. Жизнь бизнесмена злоумышленники оценили в 500 тыс. руб.

Теперь выяснилось, что Карпов также пытался организовать убийство и одного из подельников, но тот неожиданно для самого экс-прокурора, уже несколько лет отбывающего наказание в Иркутске, "выжил". По данным следствия, в феврале 2012 года Карпов, находясь в "Кофейне №7" в Екатеринбурге, с целью скрыть ранее совершенное убийство Коновалова, дал указание убить своего сообщника Бабусенкова. Бушмакин и Савосин согласились, позже отказались от этой идеи, но боялись мести.

Оказывается, они обманули Карпова, и во время встречи с Бабусенковым сообщили "жертве" о поручении, тот в свою очередь передал им свой паспорт и телефон, чтобы они предъявили Карпову доказательства "выполненного" поручения. "Выживший" Бабусенков, по данным нашего источника, дал необходимые показания, которые легли в основу новой "уголовки".

По этому эпизоду Карпову могут назначить наказание не более 3/4 от максимального, то есть не более 15 лет лишения свободы. По данным собеседника Накануне.RU в судебной отрасли, ему, с учетом обстоятельств и имеющейся практики, могут "сложить" максимально до 30 лет по совокупности приговоров. Экс-прокурор этапирован в Екатеринбург из Иркутска.

Напомним, что упомянутые подельники Карпова уже были осуждены к крупным срокам. Чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин был признан виновным в двух убийствах, угоне автомобиля и двух эпизодах незаконного оборота оружия. Спортсмена приговорили к 21 году и 6 месяцам строгого режима. Александр Бабусенков признан виновным в пособничестве в угоне автомобиля и пособничестве в убийстве бухгалтера, работавшей в фирме Карпова. Наказание - 9,6 лет строгого режима. Во время следствия один из четырех сообщников - Дмитрий Бушмакин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также он описал преступную роль каждого из трех остальных подсудимых, которые, кстати говоря, так и не признали своей вины. С учетом этого обвиняемый Бушмакин заключил с органами следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении последнего было выделено в отдельное производство. Суд приговорил Бушмакина за участие в организации убийств двух лиц, совершенных по найму, к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: ТАУ

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30.01.2018 14:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:38 Екб


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На Урале продолжат судить экс-прокурора Карпова за организацию убийств. "Светит" 30 лет колонии
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