Свердловский коммунист призвал вписать его в "кремлевский список"

Список россиян, попавших в доклад Министерства финансов США, в котором содержатся фамилии членов правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, а также тех, кого в Штатах сочли "олигархами", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Свердловской области Николай Езерский назвал "полной чушью".

"Это полная чушь! - заявил Накануне.RU депутат от КПРФ. - С таким же успехом в этот список можно и меня вписать, потому что я неоднократно встречался с президентом Владимиром Путиным, и все, что касается проводимой им международной политики, поддерживаю".

Что касается олигархов-"списочников", то они, по мнению парламентария, должны сделать соответствующие выводы.

"А со "своими" олигархами и коррупционерами мы разберемся, нас не надо учить, не надо нам подсказывать, пусть [США] со своими разбираются, - сказал депутат. - Я как член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции могу сказать четко: в России законодательная база имеет прочные юридические основы и позволяет бороться [с коррупцией]. Сегодняшние олигархи - это не те, что были в 90-е годы прошлого века. Мне есть с чем сравнивать, потому что в "лихие 90-е" я был директором завода. И прекрасно понимаю - медленно, но верно наша страна идет к тому, чтобы отечественный бизнес здесь работал, а не за рубежом. Никто за границей нас не ждет! Но этот "кремлевский доклад" - серьезный урок для тех, кто попал в список. Они должны задуматься, прежде всего, о том, что свои деньги они зарабатывают на российских ресурсах. И эти деньги должны оставаться в стране, а не уходить в офшоры".

Депутат от КПРФ также уверен - введение дальнейших санкций ни к чему хорошему не приведет.

"Они озлобят не только нас, но и европейских партнеров, - заявил Езерский. - Я часто бываю в Европе, встречаюсь с коллегами по парламентской деятельности. В каждом конгрессе среди депутатского корпуса есть противники антироссийских санкций. Они понимают, что эти меры выгодны исключительно США. Так что Европа рано или поздно прозреет. Но "кремлевский доклад" - это сигнал для нашей экономической элиты. Так что, ребята [олигархи], развивайтесь и живите дома!"