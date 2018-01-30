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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 3
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Свердловский коммунист призвал вписать его в "кремлевский список"
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езерский николай николаевич депутат государственной думы рф (2005) | Фото: Накануне.ru

Список россиян, попавших в доклад Министерства финансов США, в котором содержатся фамилии членов правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым, а также тех, кого в Штатах сочли "олигархами", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Свердловской области Николай Езерский назвал "полной чушью".
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"Это полная чушь! - заявил Накануне.RU депутат от КПРФ. - С таким же успехом в этот список можно и меня вписать, потому что я неоднократно встречался с президентом Владимиром Путиным, и все, что касается проводимой им международной политики, поддерживаю".

Что касается олигархов-"списочников", то они, по мнению парламентария, должны сделать соответствующие выводы.

"А со "своими" олигархами и коррупционерами мы разберемся, нас не надо учить, не надо нам подсказывать, пусть [США] со своими разбираются, - сказал депутат. - Я как член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции могу сказать четко: в России законодательная база имеет прочные юридические основы и позволяет бороться [с коррупцией]. Сегодняшние олигархи - это не те, что были в 90-е годы прошлого века. Мне есть с чем сравнивать, потому что в "лихие 90-е" я был директором завода. И прекрасно понимаю - медленно, но верно наша страна идет к тому, чтобы отечественный бизнес здесь работал, а не за рубежом. Никто за границей нас не ждет! Но этот "кремлевский доклад" - серьезный урок для тех, кто попал в список. Они должны задуматься, прежде всего, о том, что свои деньги они зарабатывают на российских ресурсах. И эти деньги должны оставаться в стране, а не уходить в офшоры".

Депутат от КПРФ также уверен - введение дальнейших санкций ни к чему хорошему не приведет.

"Они озлобят не только нас, но и европейских партнеров, - заявил Езерский. - Я часто бываю в Европе, встречаюсь с коллегами по парламентской деятельности. В каждом конгрессе среди депутатского корпуса есть противники антироссийских санкций. Они понимают, что эти меры выгодны исключительно США. Так что Европа рано или поздно прозреет. Но "кремлевский доклад" - это сигнал для нашей экономической элиты. Так что, ребята [олигархи], развивайтесь и живите дома!"



Развитие сюжета: Ранее 30.01.2018 16:26 Мск
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30.01.2018 14:59 Мск | Андрей Яловец
16:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 13:47 Мск
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Ранее 30.01.2018 10:19 Мск
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Ранее 30.01.2018 08:25 Мск
В "кремлевском докладе" США - 210 имен. Список "неугодных" приближенных Путина








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Свердловский коммунист призвал вписать его в "кремлевский список"
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