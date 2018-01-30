Тюменские силовики "накрыли" производство контрафактного алкоголя: в сутки делали 12 тысяч бутылок

Силовики "накрыли" крупное производство контрафактного алкоголя и изъяли несколько тысяч бутылок суррогата, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.

"Полицейские Тюменской области пресекли деятельность межрегиональной группы из 12 человек, организовавшей подпольный цех по производству поддельного алкоголя. За сутки производство доходило до 12 тыс. бутылок. Распространяли "товар" в различных субъектах страны", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изъято 8 тыс. л спиртосодержащей жидкости, несколько тысяч пустых емкостей и стеклянных бутылок с этикетками, а также оборудование для изготовления "суррогата" в промышленных масштабах. Цена изъятого контрафактного алкоголя – 2 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

"Предполагаемый организатор незаконного бизнеса задержан в Курганской области. Других участников преступного сообщества ищут", - добавила Волк.