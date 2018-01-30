Куйвашев и Тетюхин обсудили расширение направлений работы центра восстановительной медицины в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и инициатор и основной инвестор строительства Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин обсудили перспективы расширения направлений работы уникального лечебного учреждения. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, рабочая встреча состоялась сегодня, 30 января.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить вас за огромный вклад в развитие современной высокотехнологичной медицины и повышение ее доступности для уральцев. Именно доступные инновационные технологии в здравоохранении являются одним из основных условий успешной работы по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни людей", - отметил Евгений Куйвашев.

Владислав Тетюхин напомнил, что основное направление деятельности нижнетагильского центра восстановительной медицины, работающего на принципах государственно-частного партнерства, – это ортопедия. Здесь проводятся высокотехнологичные операции по эндопротезированию суставов.

"Нам бы хотелось заниматься травматологией, в том числе детской. Также среди перспективных направлений – проктология и кардиореабилитация наряду с ортопедической реабилитацией", - сказал он.

Куйвашев поручил министерству здравоохранения региона и всем профильным членам кабинета министров проработать эти вопросы.

Сегодня в составе госпиталя работает поликлиника, диагностические отделения, стационар, операционный блок, отделение реабилитации с тренажерами и ваннами и другие подразделения. Перспективы развития учреждения не раз становились предметом обсуждения на самом высоком уровне, в том числе и в ходе встреч Евгения Куйвашева с президентом России Владимиром Путиным.