На станции метро в Тбилиси обрушился потолок, 14 человек пострадали

В Тбилиси утром обрушилась часть потолка на станции метро "Варкетели", в результате аварии пострадали 14 человек, передает МИА "Россия сегодня".

Мэр города Каха Каладзе сообщил, что лечение пострадавших оплатят Минздрав и мэрия Тбилиси. Он уточнил, что жертв в результате обрушения потолка нет.

По словам медиков, состояние большинства пострадавших удовлетворительное, нескольких - средней тяжести. У большинства пациентов переломы конечностей и сотрясение мозга.

Инцидент произошел на конечной станции основной ветки метрополитена Тбилиси - "Варкетили". Как сообщается, только в сентябре 2017 года на станции завершились ремонтные работы.