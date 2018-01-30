Игорь Сечин назвал цену "Роснефти"

Объективная стоимость "Роснефти" составляет примерно $130 млрд, сказал исполнительный директор компании Игорь Сечин в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Исходим, прежде всего, из качества и объема ресурсной базы компании", - сказал Сечин, добавив, что "Роснефть" занимает первое место по ресурсной базе среди публичных мировых компаний сектора.

Сейчас "Роснефть" на Лондонской бирже стоит $65,8 млрд. К снижению стоимости привели политические решения - ввод санкций против компании, сказал он.

"Это абсолютно не экономический фактор, который воздействовал на капитализацию", - приводят его слова "Ведомости".

Как сообщало Накануне.RU, Игорь Сечин вместе с другими главами крупнейших нефтегазовых компаний вошел в "кремлевский доклад", опубликованный сегодня американским Минфином. При этом документ не вводит каких-либо ограничений для участников списка. Санкции против "Роснефти" действуют с 2014 г.