В Мотовилихинском районе Перми прошел масштабный рейд по придомовым территориям

Количество нарушений со стороны управляющих организаций снизилось - такой вывод сделали специалисты отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района Перми во время третьего в этом году рейда по придомовым территориям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

После снегопадов в районе проходят комплексные проверки работы управляющих компаний по уборке тротуаров и придворовых проездов, очистке кровли домов от снежных навесов и сосулек. Сотрудники администрации района во время последнего рейда обследовали порядка 250 домов. Было выявлено 66 нарушений. Отметим, что во время прошлой проверки было выявлено 109 нарушений из 182 проверенных домов.

Основным нарушением стала некачественная уборка дворовых проездов, также были выявлены снежно-ледовые свесы по улице Аркадия Гайдара, 7, улице Пушкарской, 81, улице Студенческая, 15, улице Крупской, 55 (УК "Мастер комфорта"), по улице Пушкарской, 73 (УК "Мастер Пермского края"), по улице Крупской, 85 (УК "Домком").

По результатам проверки сотрудники администрации района составили акты обследования для предоставления в прокуратуру Мотовилихинского района и дальнейшего привлечения управляющих компании к административной ответственности.