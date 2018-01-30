Депутат Госдумы попросил Минприроды оценить законность работы притравочных станций

Председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил запрос министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, в котором попросил оценить законность деятельности притравочных станций, где охотничьих собак дрессируют на диких животных.

По словам парламентария, в России насчитываются 152 испытательные станции по обучению охотничьих собак, однако, по данным обществ защиты животных, их в сотни раз больше.

"На подобных станциях осуществляется на коммерческой основе притравка охотничьих собак, что подтверждается наличием рекламы данного вида услуг в интернете", - отмечает Николаев в своем запросе, его цитирует ТАСС.

Депутат также напомнил, что статья 245 УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными. "Учитывая изложенное, существование указанных испытательных станций противоречит действующему законодательству РФ и деятельность по притравке является незаконной", - заключает политик.

Как писало Накануне.RU, в настоящее время согласительная комиссия, состоящая из депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, обсуждает законопроект о запрете контактной притравки. В конце прошлого года нижняя палата парламента приняла документ, запрещающий физический контакт между собаками и дикими животными, в окончательном чтении, но сенаторы отклонили его, ссылаясь на права охотников.

Николаев рассказал, что члены согласительной комиссии пришли к консенсусу по трем его основным положениям. "Во-первых, мы определяем, что любое обучение собак не только не должно допускать жестокого обращения, но и не наносить им физического вреда", - подчеркнул он.

Во-вторых, согласно обновленной редакции, "теперь запрет контактной притравки касается не только диких животных, но любых других", продолжил депутат. "Мы знаем, что есть случаи использования для притравки домашних животных. Этим мы по сути расширяем ограничения ранее принятого закона", - пояснил он.

Кроме того, депутаты и сенаторы договорились, что выведут из-под действия закона ловчих птиц, поскольку для них данные нормы не актуальны.

При этом в Госдуме "категорически не согласились с предложениями коллег из Совфеда разрешить контактную притравку норных собак моложе одного года", оговорился Николаев. "Считаем, что это нарушило бы концепцию законопроекта и создало бы лазейку. Рады, что на втором заседании согласительной комиссии коллеги сняли эту просьбу", - сказал он.