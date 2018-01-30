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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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общество  |  добавить комментарий
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26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Северный железнодорожный обход Перми находится на стадии проектирования
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Олег Белозеров, РЖД (2015) | Фото: fontanka.ru

Губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью "Новому компаньону" прокомментировал проект северного железнодорожного обхода.
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"Вопрос выноса железной дороги во многом уже практически решен. Идея северного железнодорожного обхода находится на стадии проектирования, деньги на ее реализацию в программе РЖД уже предусмотрены. Если техническая экспертиза покажет, что состояние дамбы КамГЭС позволит возить по ней грузы до 2024 года, то начнем процедуру закрытия железнодорожного движения от Перми II до Перми I. Второй этап — от Перми I до Мотовилихи. Сейчас интенсивно идут внутренние обсуждения и проработки видения того, как будет организовано освобождающееся пространство, что на нем может быть размещено. В том числе просчитываем транспортные потоки с новой конфигурацией трамвайного движения, варианты использования производственной площадки завода имени Шпагина. В увязке с этим будет проектироваться дорожная развязка на участке улиц Строителей и Стаханова. Когда появится целостное видение проекта, презентуем его общественности", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, проект поддержан президентом России Владимиром Путиным.

"У нас сейчас есть поддержка президента и уникальная возможность убрать железную дорогу, что обсуждается уже лет 40, и дать городу возможность выйти к реке. Это позволит принципиально развернуть вектор развития Перми", - заявил Максим Решетников.

Как сообщало Накануне.RU, планируемая протяженность обхода составит порядка 30 км, предварительный планируемый срок строительства – до 2024 г. Строительство обхода позволит обеспечить вывоз грузов Березниковско-Соликамского промышленного района в обход плотины Камской ГЭС, не увязывая его объемы и условия прохождения поездов с состоянием гидротехнических сооружений.

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30.01.2018 12:31 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:31 Екб


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Северный железнодорожный обход Перми находится на стадии проектирования
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