Северный железнодорожный обход Перми находится на стадии проектирования

Губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью "Новому компаньону" прокомментировал проект северного железнодорожного обхода.

"Вопрос выноса железной дороги во многом уже практически решен. Идея северного железнодорожного обхода находится на стадии проектирования, деньги на ее реализацию в программе РЖД уже предусмотрены. Если техническая экспертиза покажет, что состояние дамбы КамГЭС позволит возить по ней грузы до 2024 года, то начнем процедуру закрытия железнодорожного движения от Перми II до Перми I. Второй этап — от Перми I до Мотовилихи. Сейчас интенсивно идут внутренние обсуждения и проработки видения того, как будет организовано освобождающееся пространство, что на нем может быть размещено. В том числе просчитываем транспортные потоки с новой конфигурацией трамвайного движения, варианты использования производственной площадки завода имени Шпагина. В увязке с этим будет проектироваться дорожная развязка на участке улиц Строителей и Стаханова. Когда появится целостное видение проекта, презентуем его общественности", - сообщил губернатор.

По словам главы региона, проект поддержан президентом России Владимиром Путиным.

"У нас сейчас есть поддержка президента и уникальная возможность убрать железную дорогу, что обсуждается уже лет 40, и дать городу возможность выйти к реке. Это позволит принципиально развернуть вектор развития Перми", - заявил Максим Решетников.

Как сообщало Накануне.RU, планируемая протяженность обхода составит порядка 30 км, предварительный планируемый срок строительства – до 2024 г. Строительство обхода позволит обеспечить вывоз грузов Березниковско-Соликамского промышленного района в обход плотины Камской ГЭС, не увязывая его объемы и условия прохождения поездов с состоянием гидротехнических сооружений.