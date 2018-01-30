В Иркутской области двое грабителей напали на ферму по добыче биткоинов

В Иркутской области задержали двоих подозреваемых в хищении дорогостоящего специфического оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сыщики уголовного розыска МО МВД России "Усольский" задержали группу молодых людей, подозреваемых в ограблении так называемой фермы по добыче биткоинов. В отдел полиции были доставлены двое жителей Усолья-Сибирского 25 и 27 лет.

"Как установили полицейские, злоумышленники проникли в помещение одной из организаций города, где размещались компьютерные серверы. Грабители в лыжных масках напали на сторожа, связали его скотчем и похитили несколько электронных блоков. По предварительным сведениям, их общая стоимость могла составлять более двух миллионов рублей", - рассказала Ирина Волк.

По словам одного из задержанных, украденную цифровую технику они хотели реализовать, однако даже не знали ее стоимость. Большая часть похищенного возвращена законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный организованной группой). Проводится расследование.

Напомним, недавно в Москве задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже оборудования для майнинга. Сумма ущерба превысила миллион рублей.