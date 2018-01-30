Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни

Представителям КПРФ согласовали проведение митинга в Екатеринбурге против сноса телебашни. Сбор намечен на 10 февраля с 12.00 на площади между цирком и ул. Куйбышева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уведомление о проведении митинга против сноса екатеринбургской телебашни подано. Выскажем свою позицию", - пишет на своей странице в соцсети депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров.

Отметим, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса, а в минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить действия УГМК.

Компания Андрея Козицына намерена на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.