Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни

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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни
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екатеринбург 100е телебашня цирк 2018 (2018) | Фото: Накануне.ru

Представителям КПРФ согласовали проведение митинга в Екатеринбурге против сноса телебашни. Сбор намечен на 10 февраля с 12.00 на площади между цирком и ул. Куйбышева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Уведомление о проведении митинга против сноса екатеринбургской телебашни подано. Выскажем свою позицию", - пишет на своей странице в соцсети депутат городской думы Екатеринбурга от КПРФ Эдуард Мансуров.

Отметим, что жители Екатеринбурга активно создают петиции, организуют митинги и пикеты против сноса, а в минувшие выходные состоялся сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить действия УГМК.

Компания Андрея Козицына намерена на месте телебашни возвести ледовую арену. Заниматься сносом долгостроя будет магнитогорское АО "Работы взрывные специальные". Ранее в холдинге подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. А свердловские власти утверждали, что объект портит имидж города, принимающего ЧМ-2018.

Эдуард Мансуров, телебашня, акция, сбор подписей против сноса(2018)|Фото: Накануне.RU

екатеринбург 100е телебашня цирк 2018(2018)|Фото: Накануне.ru

Другие новости по темам: телебашня, митинг, Екатеринбург, депутат, Эдуард Мансуров.
30.01.2018 12:29 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.01.2018 14:29 Мск
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Коммунистам согласовали митинг против сноса екатеринбургской телебашни
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