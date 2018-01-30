Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства, мероприятие пройдет вне его рабочего графика. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает МИА "Россия сегодня".

Как он подчеркнул, встреча намечена на первую половину дня 30 января и "будет не рабочим днем".

"Это будет его кандидатская деятельность. Сегодня в плане предвыборной кампании он проведет встречу с доверенными лицами", - пояснил представитель Кремля.

"Такое уже бывало в предыдущие избирательные кампании: это будет встреча без определенной повестки дня в свободном режиме. Мы ожидаем достаточно продолжительного и содержательного мероприятия", - сказал Песков.

После этого начнется работа Путина в рамках графика.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что кандидат в президенты и действующий глава РФ Владимир Путин может впервые обозначить основные пункты своей предвыборной программы на встрече с доверенными лицами, которая с большой долей вероятности состоится в конце января.