Коренные жители попросили главу Сургутского района вернуть им детей: "Не видим весь год"

Коренные жители Сургутского района обратились к главе территории Андрею Трубецкому с просьбой не разлучать их надолго с детьми, обучающимися в лянторском пришкольном интернате. Жительница района поставила вопрос об организации перевозок детей к местам стойбищ на время каникул, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос главе района был задан во время годового отчета перед депутатами думы. "Наши дети учатся в пришкольном интернате. Дети круглый год оторваны от родителей. Если раньше детей хотя бы в зимние каникулы развозили по родителям, сейчас с 1 сентября по 31 мая они отсутствуют. Миллионы тратятся на содержание детских лагерей, неужели в районном бюджете не найдется денег, чтобы хотя бы на новогодние каникулы завозить детей к родителям?" - спросила по телефону жительница.

Она предложила использовать деньги, поступающие от недропользователей, для финансирования перевозок.

"Как идешь по лесу - везде их следы. Они носятся, ходят по лесу. Они это любят. Почему мы отрываем их?" - спросила она.

Трубецкой пообещал рассмотреть вопрос, но тут же прокомментировал ситуацию не как глава, а как отец. "Меня потребительство иногда удивляет. Администрация должна возить детей, но почему самим родителям не приехать за детьми? Такая постановка мне кажется странной", - сказал глава.