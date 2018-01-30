Володин заявил о еще большей консолидации общества в связи с публикацией "кремлевского списка"

Новые санкции в отношении России со стороны США приведут к еще большей консолидации общества. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя публикацию "кремлевского списка" Минфина США, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как он отметил, никакие санкции с 2014 г. не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению.

"Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества… Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем. Это видят и наши партнеры за рубежом. Наша страна за короткое время прошла колоссальный путь импортозамещения в оборонной промышленности, стала расти экономика. Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму, - сказал председатель Госдумы.

По словам Володина, руководство США использует "ограничения", чтобы навязать свою волю другим странам с целью их отказа от независимого курса. "Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну", - считает он.

Спикер Госдумы также добавил, что новые ограничения нанесут существенный ущерб и интересам европейского бизнеса.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Минфин США уже направил документ в Конгресс.

Ранее в Кремле заявили, что публикация доклада является "очевидной попыткой США повлиять на выборы главы государства" в России. Но опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что после этого олигархам "не получится усидеть на двух стульях" и нужно будет сделать выбор - оставаться в стране или перебираться за рубеж "с концами".