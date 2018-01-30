Российские хоккеисты не будут участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2018

Первый вице-президент Федерации хоккея России и руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг рассказал, примут ли участие российские хоккеисты в церемонии открытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

"У нас есть утвержденный план подготовки, до 10 февраля команда базируется в городе Анян, где проведет матч с командой Кореи. Участие в церемонии открытия мужской команды не планируется, но будет участвовать наша женская команда", - приводит слова Ротенберга официальный сайт ФХР.

Также он рассказал, есть ли новости по неприглашенным на Олимпиаду хоккеистам.

"Мы отправили официальное письмо в МОК по поводу пятерых неприглашенных. Ответа пока нет. Они сами приглашают, кого считают нужным. Ничего больше не объясняли. Нам не на что апеллировать. Первая часть - это допуск комиссии Освальда, второй - приглашения МОК", - пояснил Ротенберг.

Напомним, на минувшей неделе был объявлен состав сборной России на Олимпиаду-2018. В него включены 25 человек, капитаном команды будет нападающий Павел Дацюк.