В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег

В Госдуму внесен проект поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий изменение наказания за коррупционные преступления, а также мошенничество в сфере компьютерной информации. Депутат от "Единой России", первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ирина Гусева предложила не применять к преступникам меры, связанные с лишением свободы, передает корреспондент Накануне.RU.

Такие виды наказаний, как арест, ограничение и лишение свободы, депутат предлагает заменить принудительными работами. Это будет способствовать снижению численности осужденных за указанные преступления и "восстановлению социальной справедливости", говорится в проекте закона. Депутат также обращает внимание на экономию бюджетных средств, расходы на содержание одного заключенного в 2018 г. составляют 363,4 тыс. руб.

"В случае принятия законопроекта высвобождаемые средства могут быть направлены на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", - отмечает Гусева.

Проект внесен в Госдуму сегодня и пока не получил отзывов.