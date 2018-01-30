Мэрия Екатеринбурга пообещала когда-нибудь продолжить строить метро

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев рассказал в программе "Открытая студия" о продолжении строительства метро в городе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"То, что продолжение строительства метро будет - это однозначно. Другое дело, в какой период это должно произойти и какую технологичную транспортную модель надо реализовывать", - сообщил Белышев.

Отмечается, что наиболее важное направление - с ЖБИ на ВИЗ. А участие Екатеринбурга в ЭКСПО-2025 лишь ускорит этот процесс.

"Вторая и третья ветка метро будут", - заверил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования.

Напомним, победителя конкурса за право проведения ЭКСПО в 2025 году назовут в ноябре. Помимо Екатеринбурга, за право проведения выставки борются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Ранее на проведения ЭКСПО-2025 также претендовал Париж, однако не так давно Франция отказалась от участия в конкурсе.