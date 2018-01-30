На Южном Урале прокуратура вскрыла нарушения в школе, где произошел случай нападения с ножом

Прокуратура в ходе проверки по факту нападения с ножом в школе Сосновского района вскрыла ряд серьезных нарушений со стороны руководства образовательного учреждения и системы профилактики в районе. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель прокурора области Андрей Потапов, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокурор области Александр Кондратьев напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"На проверку происшествия был направлен заместитель прокурора области. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Внесено представление министру образования. Дано поручение территориальным прокурорам провести соответствующие проверки в целях исключения подобных фактов", - подчеркнул он.

Андрей Потапов рассказал, что в ходе выездной проверки был вскрыт ряд серьезных нарушений со стороны как руководства образовательного учреждения, так и системы профилактики в районе. "В связи с этим нами приняты меры и поставлен вопрос об ответственности должностных лиц", - отметил он.

Напомним, 17 января между учащимися 9 класса в школе поселка Смольное Сосновского района произошел конфликт. Один из подростков достал нож и ударил им другого. Пострадавшему было причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина считает, что случай нападения с ножом в школе Сосновского района не следует связывать с трагическими событиями в школах Перми и Бурятии. "Наш случай отличается, и причины другие, и последствия абсолютно разные. Те проверочные мероприятия, которые мы провели, показывают, что в школе был конфликт. Есть основания называть неким агрессором и провокатором ребенка, который пострадал. Именно он не в первый раз провоцировал ребенка на то, чтобы он отреагировал. Здесь сработал определенный уровень защиты", - отметила она.

По мнению детского омбудсмена, на конфликт в школе не обращали внимания.