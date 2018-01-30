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"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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общество  |  добавить комментарий
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26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
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На Южном Урале прокуратура вскрыла нарушения в школе, где произошел случай нападения с ножом
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кондратьев, пономарев, войтович (2015) | Фото:прокуратура челябинской области

Прокуратура в ходе проверки по факту нападения с ножом в школе Сосновского района вскрыла ряд серьезных нарушений со стороны руководства образовательного учреждения и системы профилактики в районе. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель прокурора области Андрей Потапов, передает корреспондент Накануне.RU.
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Прокурор области Александр Кондратьев напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"На проверку происшествия был направлен заместитель прокурора области. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Внесено представление министру образования. Дано поручение территориальным прокурорам провести соответствующие проверки в целях исключения подобных фактов", - подчеркнул он.

Андрей Потапов рассказал, что в ходе выездной проверки был вскрыт ряд серьезных нарушений со стороны как руководства образовательного учреждения, так и системы профилактики в районе. "В связи с этим нами приняты меры и поставлен вопрос об ответственности должностных лиц", - отметил он.

Напомним, 17 января между учащимися 9 класса в школе поселка Смольное Сосновского района произошел конфликт. Один из подростков достал нож и ударил им другого. Пострадавшему было причинено непроникающее ножевое ранение в грудную полость. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина считает, что случай нападения с ножом в школе Сосновского района не следует связывать с трагическими событиями в школах Перми и Бурятии. "Наш случай отличается, и причины другие, и последствия абсолютно разные. Те проверочные мероприятия, которые мы провели, показывают, что в школе был конфликт. Есть основания называть неким агрессором и провокатором ребенка, который пострадал. Именно он не в первый раз провоцировал ребенка на то, чтобы он отреагировал. Здесь сработал определенный уровень защиты", - отметила она.

По мнению детского омбудсмена, на конфликт в школе не обращали внимания.

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30.01.2018 11:58 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:58 Екб


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На Южном Урале прокуратура вскрыла нарушения в школе, где произошел случай нападения с ножом
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