Максим Решетников назвал ошибкой введение двухуровневой модели муниципального устройства

Губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью "Новому компаньону" назвал ошибкой внедрение в 2002 г. двухуровневой модели муниципального устройства. По его словам в основе объединительного процесса, запущенного на территории края, лежит логика укрупнения административных единиц.

"Логика повышения эффективности управления и экономии денег на чиновниках. Есть, например, Чайковский район, в котором проживает 110 тыс. жителей, и город Чайковский с численностью населения 90 тыс. На одних и тех же людей приходится два начальника. Зачем?" - отметил глава региона.

Максим Решетников подчеркнул, что процесс объединения начат там, где население "созрело".

"Там, где конфликты потенциально возможны, будем объяснять людям, почему реорганизация выгодна им самим в первую очередь. Однако система предполагает инициативу снизу. Если людей все устраивает, насильно ломать ничего не будем", - подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало Накануне.RU, вчера публичные слушания по преобразованию города и поселений в единый городской округ прошли в Чайковском муниципальном районе. Инициатива была поддержана единогласно и ее даже назвали "богоугодным" делом.

Напомним также, что заксобрание Пермского края одобрило проекты законов об объединении территорий. В крае созданы Кизеловский и Гремячинский городские округа. Решение об объединении приняли также в Краснокамске.