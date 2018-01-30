Таиланд продолжит закупать китайские танки VT4

Основной боевой танк китайского производства VT4, также известный как MBT 3000, поставленный вооружённым силам Таиланда, прошёл там первые испытания. Китайский таблоид Global Times сообщает, что машина заслужила высокую оценку у тайских военных. В ходе испытаний на полигоне Сарабури танк продемонстрировал высокую маневренность и провёл успешные стрельбы.

Сотрудники китайского оборонного концерна NORINCO рассказали Global Times, что экспортные танки могут также оснащаться новейшей системой активной защиты GL5, впервые продемонстрированной в августе прошлого года.

К настоящему времени Бангкок уже приобрёл 28 VT4. В общей сложности планируется поставка тремя партиями 49 таких машин. Десять китайских танков в апреле заменят в бронетанковых войсках Таиланда американские М 41 времён Второй мировой войны.

Как отмечает китайское издание, важной причиной, по которой Бангкок приобрёл именно VT4, является создание в Таиланде совместного центра по ремонту и послепродажному обслуживанию машин.

Напомним, изначально Таиланд планировал закупить украинские танки Т-84 "Оплот", но после того, как украинская сторона начала испытывать трудности с выполнением обязательств, было решено приобрести российские Т-90 или китайские VT4. В итоге было принято решение в пользу китайского танка, и Таиланд стал его первым импортёром. Кроме того, недавно в китайских СМИ обсуждалась возможность отправки на экспорт танков Т-59 (клон советских Т-55), которые в ближайшее время будут сниматься с вооружения НОАК.