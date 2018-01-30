Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования трем воинским формированиям - 23-му истребительному авиационному полку, 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты и 277-му бомбардировочному авиационному полку. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, 23-й истребительный авиационный полк теперь именуется как "Таллинский", 810-й отдельной ордена Жукова бригаде морской пехоты присвоено наименование "гвардейская", а 277-й бомбардировочный авиационный полк получил "приставку" "Млавский".

Почетные наименования присвоены в целях "воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу, сохранения славных воинских исторических традиций".

Указы вступили в силу с 29 января 2018 года.