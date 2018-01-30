На строящейся станции метро в Москве случился пожар: погибли двое рабочих

Следственный комитет начал проверку после смерти двоих мужчин в результате возгорания на востоке Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СК, в ночь с 29 на 30 января после тушения пожара в строительной бытовке на территории строящейся станции метро "Некрасовка" были найдены тела двух мужчин 1993 и 1983 годов рождения. Предположительно, оба являлись рабочими на данной стройке.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания.