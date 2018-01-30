Бизнесмены в ХМАО вышли на пикет из-за банкротства фонда "Жилище" и "ухудшения инвестклимата"

В Ханты-Мансийске на площади Свободы между ледовым городком и скульптурой, посвященной основателям города, 29 января прошел пикет предпринимателей Советского района. Их вывела на улицы позиция властей по банкротству муниципального фонда "Жилище", "ухудшение инвестиционного климата" и "медленное решение жилищных проблем" в районе, сообщили Накануне.RU организаторы.

Среди других целей пикета – выражение недоверия к методам поддержки и развития предпринимательства, снижение доверия к власти, произвол в дорожном строительстве. Мероприятие бизнесмены называют акцией: два года предприниматели безрезультатно "обивали" пороги районных и окружных чиновников.

"Основная часть строителей находится в финансовой яме, а некоторые – банкроты, во это их загнали чиновники, руководившие муниципальным фондом "Жилище". Причем банкротство предприятий тянет за собой крах и микропредприятий, и частных предпринимателей. Компании вынуждены сокращать рабочие места, заработную плату. Единственным источником рабочих мест, кроме бюджетных структур в поселках Советского района, были строительные организации. У людей кредиты, а банки особо не церемонятся с должниками", - заявляют организаторы пикета.

Предприниматели рассказали, что строительные организации заключали договоры подряда с фондом "Жилище", возводили дома, в том числе и на кредитные деньги.

"Финансовая "дыра" в бюджете "Жилища" – 600 млн руб. Все средства на выкуп жилья в фонд были переведены. Чиновники Советского района после смены руководства района все активы фонда передали в департамент муниципальной собственности района, а работу организации остановили. "Заморозилось" и возведение домов. Кроме того, те, кто уже построил здания, не могут получить от фонда деньги. Мы, строители Советского района, заключая договора подряда, были уверены в стабильном финансовом положении фонда, так как его учредила администрация", - говорят пикетчики.

На 31 декабря 2017 г. ситуация по выплате долгов подрядчикам, а также поставщикам и другими контрагентам "Жилища" не решена.

"Долг перед строителями – 168 млн руб. Кроме того, третий год откладывается реконструкция смертельно опасных участков автомобильной дороги "Югра" в западной части округа, проходящей по территории Советского района", - сообщили пикетчики.

По их словам, значительные участки дороги – в плохом состоянии.

"Несущие конструкции моста через реку Картопья практически полностью разрушены, другие мосты – чуть лучше. На Картопье поставили ограничения в 25 т и сделал односторонний проезд, но как быть фурам и другим большегрузам, которые подъехали к этому мосту из Сургута, Ханты-Мансийска или Екатеринбурга? Разворачиваться и ехать через Тюмень? Крюк – более 1 тыс. км. О безопасности и говорить нечего. Аварии, в которых погибли 10 школьников из Нефтеюганска и 10 человек на 158-159 км трассы "Югра", могут повториться в любое время в западной части округа", - предупреждают югорчане.

9 февраля бизнесмены хотят пикетировать правительство округа. Для согласования мероприятия подано заявление.