Александр Кондратьев о перспективах "экологического" дела: "Это не борьба с ветряными мельницами"

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев считает, что у уголовного дела по факту выбросов в Челябинске в настоящий момент "нормальная судебная перспектива". Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Было возбуждено два уголовных дела в Челябинске, сейчас они объединены в одно производство. В настоящее время проводятся экспертные исследования. Я вас уверяю, что это не борьба с ветряными мельницами. Со своей стороны будем делать все, чтобы было установлено конкретное виновное лицо. Дело на сегодняшний день имеет нормальную судебную перспективу. За этим делом ежемесячно установлен контроль со стороны первого заместителя прокурора. Я надеюсь, что результаты будут положительные в плане направления дела в суд", - подчеркнул он.

Прокурор области отметил, что данное уголовное дело является "знаковым", поскольку в регионе сложилась "действительно неблагоприятная" ситуация.

Напомним, в начале февраля прошлого года в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. В конце января город буквально задыхался от выбросов. В период НМУ жители города жаловались на першение, головные боли и плохое самочувствие, обращались в контролирующие органы и даже писали петиции главе государства и премьер-министру.

На прошлой неделе, комментируя экологическое дело, начальник ГУ МВД по области Андрей Сергеев сообщил, что в рамках расследования проводится экологическая экспертиза.