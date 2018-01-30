Собянин: "Кремлевский список" не раскалывает, а объединяет

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что такие меры, как "кремлевский список" Минфина США, только объединяют. Так он прокомментировал свое включение в доклад американского ведомства.

Как он отметил, в список аккуратно внесли всю политическую и экономическую элиту страны.

"Было бы очень странно, если бы не включили и мэра столицы. На Западе Россию не любили во все времена, но до таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории. Подобные меры не раскалывают, а объединяют. Приводят к результатам, противоположным тому, к чему стремились авторы", - написал он на своей странице в "Вконтакте".

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Минфин США уже направил документ в Конгресс.

Ранее в Кремле заявили, что публикация доклада является "очевидной попыткой США повлиять на выборы главы государства" в России. Но опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что после этого олигархам "не получится усидеть на двух стульях" и нужно будет сделать выбор - оставаться в стране или перебираться за рубеж "с концами".