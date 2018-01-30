Носов потребовал разобраться, почему в столовой тагильской гимназии цены взлетели на 187%

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов побывал в Политехнической гимназии. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, он на месте потребовал разъяснений от руководства учреждения по факту нарушения правил ценообразования в школьной столовой.

По данным мэрии, в октябре прошлого года в гимназии работала региональная энергетическая комиссия, которая проверяла работу в период с января по май 2017 года: в ходе проверки было выявлено завышение наценок на продукцию кулинарии. В сообщении РЭК говорится, что размер наценки на покупные товары, реализуемые порционно при общеобразовательном учреждении, составил от 20,35 до 187,02%. Как пояснили в администрации, в указанный период времени организацией питания детей занималось специализированное подразделение гимназии, однако с сентября прошлого года данная функция была выведена на аутсорсинг, и сейчас за это отвечает екатеринбургская компания "Кейтеринбург".

"Сергей Носов осмотрел столовую Политехнической гимназии. Мэр высказал несколько замечаний, касающихся организации питания гимназистов, в том числе выразил удивление тем, что в стенах учебного заведения существует кафе, оформленное по стандартам ресторана: с барной стойкой и камином. По мнению главы города, все учащиеся должны иметь равные условия, в том числе и в вопросах организации места для приема пищи", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь, директор Политехнической гимназии Елена Дьячкова рассказала, что в кафе обедают учащиеся 10 и 11 классов, потому что зал столовой не может вместить всех гимназистов, а что касается выводов региональной энергетической комиссии, то они не соответствуют действительности и связаны с организационно-техническими ошибками, допущенными при работе прежнего персонала столовой.

Тем не менее, Носов поручил разобраться со сложившейся ситуацией.

Напомним, недавно стало известно, что в Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом.