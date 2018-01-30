Губернатор Пермского края: преступление в пермской школе стало результатом наложения нескольких факторов

в этот день
30.01.18
15:01
В Екб.17:01
В Госдуме предложили не сажать коррупционеров для экономии бюджетных денег
Ждём Путина? На Среднем Урале жалуются на новую "борзоту"
Госсовет экономического развития пройдёт на "Ростсельмаше"
Главное
"Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США?

Тема дня
Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее Кремль принял ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
общество  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Ценности, которые сейчас потеряны". Известный тренер рассказал подлинные истории героев фильма "Движение вверх" 25 января в одной из екатеринбургских гимназий состоялась встреча учащихся с чемпионом мира и Европы, заслуженным мастером спорта СССР, председателем тренерского совета Российской федерации баскетбола Станиславом Ереминым. Она была приурочена к фильму "Движение вверх", который с огромным успехом прошел во всех кинотеатрах в России.
26.01.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Михаил Делягин: "Кремлевские списки" показали, что Набиуллина, Чубайс и Кудрин – союзники США Очень характерно, что в этих списках нет руководителя государственной корпорации Чубайса, в этих списках нет председателя Банка России Набиуллиной, в этом списке нет Кудрина, который не занимает официальных должностей. Но поскольку в эти списки включают людей за близость к Путину, а он является его известным другом и, по крайней мере, интеллектуальным партнером, то это странно. Этот список стал своеобразным маркером.
30.01.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Найдены моряки с пропавшего в Японском море судна "Восток", - очевидцы
Порошенко предложил создать коалицию против России
В Москве на молодежной "вписке" компания парней изнасиловала 13-летнюю девочку
Правозащитница Евгения Чудновец предположила, что организовать видеосъемку, за которую она сидела в тюрьме, мог сын катайского бизнесмена
На акциях Навального задержали 340 человек
Грудинин в ситуации с Олимпиадой предложил "перейти в наступление"
Павел Грудинин предложил создать национальное бюро по борьбе с коррупцией
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу, где ребенку запретили есть с одноклассниками за одним столом
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 1065

Губернатор Пермского края: преступление в пермской школе стало результатом наложения нескольких факторов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Губернатор Пермского края, Максим Решетников (2017) | Фото: Правительство Пермского края

Преступление, произошедшее 15 января в школе №127, стало "результатом наложения нескольких факторов", - такую оценку пермской трагедии дал губернатор Прикамья Максим Решетников в интервью "Новому компаньону". Глава региона отметил, что все экстренные службы сработали на должном уровне. При этом ключевой вопрос заключается не в реакции на произошедшее, а в причинах, которые привели к этому.
Читайте также:

"Очевидно, что преступление стало результатом наложения нескольких факторов, каждый из которых в отдельности может показаться не столь значимым, но в совокупности дает такой мощный негативный эффект. Во-первых, школа не обладает информацией о психическом состоянии детей, которые ее посещают, поскольку такие данные закрыты, являются медицинской тайной. Во-вторых, когда на психические отклонения человека накладывается фактор наркомании, риски возникновения социально опасных ситуаций кратно растут. В-третьих, внутри системы оказания медицинской помощи психиатрическая служба существует сама по себе, наркологическая — сама по себе, и у них нет единой картины о пациентах. Более того, нет возможности учить агрессивных подростков отдельно. Добавляем к этому фактор легкодоступности в интернете, в социальных сетях информации экстремистского содержания и получаем набор обстоятельств, приводящих к формированию среды, в которой большинство детей оказываются беззащитными. Иными словами, теперь всем государственным структурам на эти системные вопросы необходимо искать ответы", - сообщил губернатор.

Максим Решетников сообщил, что на прошлой неделе предложения краевых властей были переданы на рассмотрение в федеральное правительство. В частности, власти Прикамья предлагают внести изменения в законодательство, касающиеся медицинской тайны, координации работы медучреждений, родительской ответственности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство предложило преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в самостоятельный орган власти с расширенным доступом к информации. В частности, обязать родителей и должностных лиц предоставлять информацию в КДН о состоянии своих детей. Также власти Пермского края предлагают расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение. Некоторые инициативы уже рассматриваются на федеральном уровне.

"События в школе №127 еще раз подтвердили необходимость того, что мы должны "вывернуть" всю систему власти и в центр поставить человека. Зачастую чиновник смотрит на человека через амбразуру: будь то окно регистрации в больнице, стойка в социальном учреждении.. Чиновник по одну сторону, гражданин — по другую. И любой человек воспринимается системой как досадный раздражитель: пришел и чего-то требует. Наша задача — выстроить систему власти вокруг человека. Давайте рассмотрим еще один пример. У нас позорно высокая доля онкологии, выявляемой на поздних стадиях. Как переломить ситуацию? Мы должны выявить группы риска, вся медицинская статистика для этого есть. Наши первичные специалисты, которых в медицинских учреждениях часто вообще нет, должны настойчиво рекомендовать людям, входящим в эти группы, проходить профилактические обследования", - отметил глава региона.

По его словам существующая система власти очень сложная и требует упрощения. В некоторых бюджетных учреждениях раздут административный персонал, который не влияет на качество услуг. При этом сигналы людей через "толщу административного персонала" не проходят.

Другие новости по темам: максим решетников, правительство пермского края, школа №127, нападение на учеников, нападения на школы
30.01.2018 11:24 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
13:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.01.2018 08:27 Мск
Инициативы Прикамья по вопросам безопасности детей в школах рассматриваются на федеральном уровне

Ранее 26.01.2018 14:59 Мск
Учитель, защищавшая детей в пермской школе, хочет "оставить ситуацию в прошлом"

Ранее 26.01.2018 09:30 Мск
Из больницы выписаны все дети, пострадавшие в пермской школе №127

Ранее 25.01.2018 14:55 Мск
Тревожными кнопками оснащены 77,5% детских садов и школ Прикамья

Ранее 25.01.2018 13:43 Мск
Правительство Прикамья предложило расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних

Ранее 24.01.2018 13:40 Мск
Один из обвиняемых в налете на пермскую школу не смог обжаловать арест

Ранее 24.01.2018 13:07 Мск
Мизулина предложила привлечь Росгвардию к охране школ, а руководство соцсетей наказывать. "Вплоть до приостановления деятельности"

Ранее 24.01.2018 11:40 Мск
Из больницы выписан второй напавший на пермскую школу подросток. Он отправится в СИЗО

Ранее 23.01.2018 12:07 Мск
Депутат Госдумы из-за налета на пермскую школу предложил ужесточить нормы "психиатрического" законодательства

Ранее 23.01.2018 11:31 Мск
Из больницы – в СИЗО: в Перми выписывают одного из напавших на школу подростков

Ранее 23.01.2018 09:20 Мск
Депутаты пермской городской думы не стали рассматривать на заседании вопрос о безопасности в школах

Ранее 23.01.2018 09:02 Мск
Решетников предложил Путину наградить учителя, защитившего подопечных от нападения, медалью "За отвагу"

Ранее 22.01.2018 11:59 Мск
Двоих детей, пострадавших во время трагедии в пермской школе, выписывают из больницы

Ранее 22.01.2018 11:44 Мск
Прикамский детский омбудсмен предложила взять под контроль Telegram

Ранее 21.01.2018 21:30 Мск
Кузнецова предложила наградить пермскую учительницу, защитившую детей от нападения

Ранее 20.01.2018 13:21 Мск
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу

Ранее 19.01.2018 16:16 Мск
Пострадавшую в нападении на пермскую школу учителя перевели в обычную палату

Ранее 19.01.2018 13:12 Мск
Сапко: Необходимо разработать единые стандарты безопасности для школ в РФ

Ранее 19.01.2018 13:00 Мск
Автор скандальной петиции о новогоднем шоу предложил наградить учительницу пермской школы "Золотой звездой"

Ранее 19.01.2018 09:30 Мск
Раненую в Перми учительницу переводят из реанимации в обычную палату

Ранее 18.01.2018 16:23 Мск
Обвиняемым в драке в пермской школе грозит до 7,5 лет

Ранее 18.01.2018 13:25 Мск
Детей, пострадавших в пермской школе, отправят отдыхать в Крым

Ранее 18.01.2018 11:41 Мск
Пермские депутаты отказались от рассмотрения вопроса по пермской школе №127 на ближайшем заседании

Ранее 18.01.2018 10:40 Мск
Городские власти рекомендовали пермской школе сменить охранное предприятие

Ранее 18.01.2018 08:35 Мск
Пострадавшие в пермской школе дети идут на поправку. Один уже покинул больницу

Ранее 18.01.2018 07:57 Мск
Пермская школа №127 возобновила работу после трагедии

Ранее 17.01.2018 15:20 Мск
Напавшие на школу пермяки пройдут психиатрическую экспертизу

Ранее 17.01.2018 12:51 Мск
"Нереализованность и жажды славы": Жириновский объяснил мотивы нападения на школу в Перми

Ранее 17.01.2018 12:30 Мск
"Покушение на убийство": напавшим на пермскую школу подросткам предъявлено обвинение

Ранее 17.01.2018 10:25 Мск
Арестован второй подозреваемый по делу о происшествии в пермской школе

Ранее 17.01.2018 10:16 Мск
Арестован организатор нападения на школу в Перми

Ранее 17.01.2018 09:59 Мск
Учитель начальных классов пермской школы, защищая учеников, получила 17 ножевых ранений

Ранее 17.01.2018 07:59 Мск
Министр образования РФ назвала достаточными меры безопасности в пермских школах

Ранее 16.01.2018 20:34 Мск
"Выводы делать рано". Глава Прикамья считает, что после ЧП в пермской школе нужно менять федеральное законодательство

Ранее 16.01.2018 16:14 Мск
Ольга Васильева о ЧП в Перми: "Мы должны сделать системный вывод"

Ранее 16.01.2018 15:59 Мск
Охранник пермской школы №127 действовал в соответствии с должностными инструкциями

Ранее 16.01.2018 14:59 Мск
Лечением одного из пострадавших в пермской школе детей займутся московские врачи

Ранее 16.01.2018 13:30 Мск
Депутаты городской думы на заседании рассмотрят вопрос безопасности детей после трагедии в пермской школе

Ранее 16.01.2018 12:47 Мск
Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали

Ранее 16.01.2018 11:26 Мск
Пострадавшая в пермской школе учитель пришла в себя, но остается на искусственной вентиляции легких

Ранее 16.01.2018 11:17 Мск
После ЧП в школах Перми начались масштабные межведомственные проверки

Ранее 16.01.2018 09:19 Мск
Прикамские политики призвали разобраться в глубинных причинах ЧП в пермской школе

Ранее 16.01.2018 08:47 Мск
Учительница и ребенок, пострадавшие в пермской школе, находятся в реанимации

Ранее 16.01.2018 08:29 Мск
После бойни в пермской школе Рогвардия проверит все ЧОПы, которые охраняют учеников

Ранее 16.01.2018 08:20 Мск
Министр образования Ольга Васильева вылетела в Пермь после резни в школе

Ранее 16.01.2018 07:56 Мск
Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников пермской школы, где произошла трагедия

Ранее 16.01.2018 02:01 Мск
Зачинщик пермской школьной трагедии состоял на учете, "по нему было много вопросов". Новые подробности

Ранее 15.01.2018 18:48 Мск
Глава Перми предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей "группы риска"

Ранее 15.01.2018 18:45 Мск
Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить

Ранее 15.01.2018 16:00 Мск
Пермская школа №127 завтра будет закрыта

Ранее 15.01.2018 15:52 Мск
Учительницу, защищавшую детей во время резни в пермской школе, предложили представить к госнаграде

Ранее 15.01.2018 14:32 Мск
Бастрыкин поручил передать дело о резне в Перми в ГСУ

Ранее 15.01.2018 14:22 Мск
"Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
Депутат Госдумы предложил пересмотреть организацию безопасности в школах после ЧП в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
"Никакой драки не было, целью были дети": мать одной из учениц пермской школы №127 рассказала о мотивах нападения

Ранее 15.01.2018 13:53 Мск
Трое прооперированных после резни в школе пермяков остаются в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 13:30 Мск
В Кремле призвали "диванных экспертов" не оценивать побоище в пермской школе

Ранее 15.01.2018 12:52 Мск
Во всех школах Перми будут проведены комплексные проверки

Ранее 15.01.2018 12:20 Мск
Жириновский назвал причиной побоища в пермской школе "негативный информационный фон"

Ранее 15.01.2018 12:08 Мск
Уполномоченный по правам ребенка после побоища в школе срочно вылетает в Пермь

Ранее 15.01.2018 11:42 Мск
Профессор психиатрии о резне в Перми: "Посещение психиатра не означает опасность для общества"

Ранее 15.01.2018 11:04 Мск
Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

Ранее 15.01.2018 10:48 Мск
Количество пострадавших в бойне в пермской школе выросло до 15 человек

Ранее 15.01.2018 10:17 Мск
Один из пострадавших в пермской резне детей - в крайне тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:59 Мск
По факту ЧП в пермской школе возбуждено уголовное дело

Ранее 15.01.2018 09:48 Мск
Устроившие резню в пермской школе задержаны

Ранее 15.01.2018 09:43 Мск
Учитель и ученики, пострадавшие в результате трагедии в пермской школе, госпитализированы в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:35 Мск
Максим Решетников лично возглавил оперативный штаб после ЧП в пермской школе

Ранее 15.01.2018 09:21 Мск
В резне в пермской школе пострадали восемь человек, среди них - учитель

Ранее 15.01.2018 09:10 Мск
В Перми двое мужчин в масках напали на школу, есть пострадавшие








Добавить комментарий:

Губернатор Пермского края: преступление в пермской школе стало результатом наложения нескольких факторов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+