Губернатор Пермского края: преступление в пермской школе стало результатом наложения нескольких факторов

Преступление, произошедшее 15 января в школе №127, стало "результатом наложения нескольких факторов", - такую оценку пермской трагедии дал губернатор Прикамья Максим Решетников в интервью "Новому компаньону". Глава региона отметил, что все экстренные службы сработали на должном уровне. При этом ключевой вопрос заключается не в реакции на произошедшее, а в причинах, которые привели к этому.

"Очевидно, что преступление стало результатом наложения нескольких факторов, каждый из которых в отдельности может показаться не столь значимым, но в совокупности дает такой мощный негативный эффект. Во-первых, школа не обладает информацией о психическом состоянии детей, которые ее посещают, поскольку такие данные закрыты, являются медицинской тайной. Во-вторых, когда на психические отклонения человека накладывается фактор наркомании, риски возникновения социально опасных ситуаций кратно растут. В-третьих, внутри системы оказания медицинской помощи психиатрическая служба существует сама по себе, наркологическая — сама по себе, и у них нет единой картины о пациентах. Более того, нет возможности учить агрессивных подростков отдельно. Добавляем к этому фактор легкодоступности в интернете, в социальных сетях информации экстремистского содержания и получаем набор обстоятельств, приводящих к формированию среды, в которой большинство детей оказываются беззащитными. Иными словами, теперь всем государственным структурам на эти системные вопросы необходимо искать ответы", - сообщил губернатор.

Максим Решетников сообщил, что на прошлой неделе предложения краевых властей были переданы на рассмотрение в федеральное правительство. В частности, власти Прикамья предлагают внести изменения в законодательство, касающиеся медицинской тайны, координации работы медучреждений, родительской ответственности.

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство предложило преобразовать Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) в самостоятельный орган власти с расширенным доступом к информации. В частности, обязать родителей и должностных лиц предоставлять информацию в КДН о состоянии своих детей. Также власти Пермского края предлагают расширить функции закрытых образовательных учреждений, сделать так, чтобы подростки с агрессивным наклонностями имели возможность одновременно продолжать учиться и получать необходимое лечение. Некоторые инициативы уже рассматриваются на федеральном уровне.

"События в школе №127 еще раз подтвердили необходимость того, что мы должны "вывернуть" всю систему власти и в центр поставить человека. Зачастую чиновник смотрит на человека через амбразуру: будь то окно регистрации в больнице, стойка в социальном учреждении.. Чиновник по одну сторону, гражданин — по другую. И любой человек воспринимается системой как досадный раздражитель: пришел и чего-то требует. Наша задача — выстроить систему власти вокруг человека. Давайте рассмотрим еще один пример. У нас позорно высокая доля онкологии, выявляемой на поздних стадиях. Как переломить ситуацию? Мы должны выявить группы риска, вся медицинская статистика для этого есть. Наши первичные специалисты, которых в медицинских учреждениях часто вообще нет, должны настойчиво рекомендовать людям, входящим в эти группы, проходить профилактические обследования", - отметил глава региона.

По его словам существующая система власти очень сложная и требует упрощения. В некоторых бюджетных учреждениях раздут административный персонал, который не влияет на качество услуг. При этом сигналы людей через "толщу административного персонала" не проходят.