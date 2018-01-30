Сенатор Косачев о "кремлевском докладе": "России не привыкать и к политическим подлостям"

Российские политики реагируют так называемый "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, который Минфин США сегодня официально направил в Конгресс США.

"Первое ознакомление с "американским списком", переданным вчера Минфином в Конгресс, создает (во всяком случае, в его "политической" части) устойчивое ощущение того, что спецслужбы США, отчаявшись найти обещанный и, главное, доказуемый компромат на российских политиков, просто переписали кремлевский телефонный справочник. Там все без исключения "по списку" из всех "по списку" руководящих российских структур", – написал на своей странице в Фейсбук председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

После прочтения списка, сенатор сделал три вывода.

Первый - бессодержательность претензий и вытекающая из этого беспомощность американцев, с упорством достойным лучшего применения пытающихся поразить мир свидетельствами "российской угрозы".

Второй - из месяца в месяц, перекидывая "горячую картошку" из Конгресса в администрацию и обратно, американцы просто держат тему на плаву, поджаривая не существующие "факты" и "версии" на ровном месте.

Третий - это действительно всерьез и надолго.

Но Косачев считает, что России не привыкать.

"Последние годы научили нас готовности и к экономическим неожиданностям, и к политическим подлостям, - делится мнением член Совфеда. - Уважают только сильных и только с сильными считаются. Мы становимся сильнее и мы на верном пути".

Напомним, "кремлевский список" стал известен сегодня утром. Он содержит 210 имен, среди которых премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, его заместители, а также все 22 российских министра.