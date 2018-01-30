Минобрнауки: Включение Васильевой в "кремлевский список" не повлияет на работу ведомства

В Минобрнауки прокомментировали включение министра Ольги Васильевой в "кремлевский список" Минфина США, отметив, что на работу ведомства этот факт никак не повлияет, передает МИА "Россия сегодня".

"На нашу работу это никак не влияет, работа ведется в прежнем режиме", - заявил пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Минфин США уже направил документ в Конгресс. В так называемый "кремлевский список" в том числе вошло все руководство правительства РФ вместе с главой кабмина Дмитрием Медведевым.