Алтушкин, Пумпянский, Богданов, Ананьев: политики и бизнесмены Урала попали в "кремлевский доклад"

В "кремлевский доклад", опубликованный Минфином США, вошли политики и бизнесмены из Уральского федерального округа, передает корреспондент Накануне.RU.

В список вошли все полпреды, в том числе полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, а также его коллеги из УрФО Игорь Холманских и Дальневосточного округа, экс-губернатор Пермской области Юрий Трунтнев. Трутнев уже прокомментировал попадание в список. "Было бы очень обидно не попасть в такую компанию", - сказал он РБК.

Уральский бизнес в "кремлевском докладе" представлен главой "Русской медной компании" Игорем Алтушкиным, с ним соседствует глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

В список вошел владелец прикамского "Сильвинита" Петр Кондрашов, олигарх с пермскими корнями Дмитрий Рыболовлев и президент строительной компании ПИК, экс-сенатор от Пермского края Сергей Гордеев.

Фигурируют в документе и совладельцы "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, ранее представлявший в Совете Федерации Ямало-Ненецкий автономный округ. Также есть фамилия экс-депутата от "тюменской матрешки" Леонида Симановского. В обширном списке руководителей компаний ТЭКа - глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов. Напомним, ранее под санкции попали "дочки" нефтяной компании.

США включили в доклад высокопоставленных чиновников и тех, чье состояние превышало $1 млрд - так в США отличили "приближенных" к президенту России.