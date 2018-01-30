Екатеринбургским "Водоканалом" временно управляет главный инженер МУПа

В Екатеринбурге назначен и.о. генерального директора МУП "Водоканал" - главный инженер предприятия Евгений Буженинов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко представил руководству МУПа исполняющего обязанности генерального директора предприятия.

"Александр Анатольевич Ковальчик назначен министром экономики Свердловской области, мы рады карьерному росту и признанию профессиональных возможностей нашего коллеги. При этом "Водоканал" не может оставаться без руководителя. Уверен, новый руководитель предприятия сможет сочетать преемственность и перемены", - отметил Алексей Кожемяко.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев принял решение о назначении на пост министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика. В 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор Александру Ковальчику ввиду "отсутствия состава преступления", он обвинялся по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб.