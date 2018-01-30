В Кургане сторож магазина насмерть забил табуреткой свою собутыльницу

В Кургане сторож одного из продуктовых магазинов насмерть забил табуреткой женщину.

Инцидент произошел ночью 19 января этого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

40-летний сторож - житель Варгашей - привел в подсобку магазина 41-летнюю ранее незнакомую ему женщину. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт - сторож начал избивать табуреткой свою собутыльницу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Тело своей жертвы злоумышленник вынес на улицу и спрятал в снегу за магазином. Труп обнаружили лишь 26 января.

"Благодаря совместной работе следственных органов СКР Зауралья и сотрудников полиции сторож был задержан по подозрению в совершении указанного преступления, мужчина был допрошен и дал признательные показания", - добавили в СК.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.