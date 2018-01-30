В Магадане мать с ребенком завалило снегом с крыши дома: девочка в больнице

В Магадане ребенок получил травмы в результате схода снега с крыши жилого дома. Проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Магаданской области, предварительно установлено, что сегодня утром мать с дочерью направлялись в детский сад, при этом ребенок находился на руках женщины. При выходе из подъезда дома на них обрушился мокрый снег. В результате малолетней девочке были причинены телесные повреждения, мать не пострадала. Ребенок был госпитализирован в Магаданскую областную детскую больницу.

Сейчас следователи на месте проводят опрос жителей дома, а в управляющей компании проводятся выемка документов и опрос работников и должностных лиц.

"Устанавливается, кто должен был производить уборку снега с крыши дома, своевременно ли производилась ее очистка. Кроме того, следователи устанавливают, упал ли снег с кровли дома или с балкона одной из квартир, для чего изымаются видеозаписи с камер наружного наблюдения. С учетом сведений о степени тяжести вреда здоровью девочки, которые следствие намерено получить в ближайшее время, будет принято решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела", - отметили в СКР.

Также при проведении проверки будут приняты во внимание крайне неблагоприятные погодные условия из-за циклона в регионе и учтены последствия обильного снегопада, шедшего всю ночь.

Свою проверку также организовала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будут изучены все обстоятельства случившегося, а при наличии оснований незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.