"Ему еще и петь охота..." Журналист Накануне.RU участвует в межрегиональном конкурсе караоке "Поют все!"

Михаил Белокрылов, курганский региональный корреспондент Накануне.RU, вошел в число участников большого телешоу, старт которого состоится 4 февраля на Свердловском ОТВ.

Как сообщили Накануне.RU в оргкомитете, в конкурсе вокалистов–любителей участвуют 15 певцов из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей и ЯНАО. Все они уже показали таланты во время региональных этапов. Организаторы выбрали лучших (их мнение не всегда совпадало с мнением жюри), чтобы в Екатеринбурге определить самого голосистого караоке-запевалу Урала и части Сибири.

Следить за борьбой смогут телезрители всех регионов-участников: еженедельно этапы конкурса будут транслировать областные телекомпании 5 субъектов РФ. Но проходить вокальное сражение в течение 2 месяцев будет исключительно в Екатеринбурге: взялось подготовить телеверсию межрегионального конкурса "Поют все!" "Областное телевидение" (Екатеринбург).

Борьба будет проходить по системе "на вылет", в каждом телевыпуске жюри будет исключать одного из троих участников. Сильнейшие встретятся вновь в марте.

Михаил Белокрылов, курганский региональный корреспондент Накануне.RU, по результатам жеребьёвки попал в первую тройку, уже 4 февраля в 19:00 в свердловском эфире ОТВ он попытается сразить жюри песней Александра Розенбаума "Зеленый цвет твоих любимых глаз". В профессиональной среде до этого Михаил был известен исключительно как корреспондент-универсал, который пишет на самые разные темы: политика, происшествия, корпоративные споры.

Желаем Михаилу победы!