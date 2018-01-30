В Челябинске экс-гендиректор "Гринфлайта" начал знакомиться с материалами уголовного дела

Бывший гендиректор "Гринфлайта" Сергей Мануйлов знакомится с материалами уголовного дела, после ознакомления дело будет направлено в суд, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель прокурора Южного Урала Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

Предварительное расследование дела завершено, все потерпевшие уже ознакомились с материалами дела. Теперь с 543 томами уголовного дела знакомится обвиняемый.

Потерпевшими по делу признаны 4 тыс. 300 дольщиков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, речь идет об ущербе в 360 млн рублей - Сергея Мануйлова обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Обвинение ему предъявлено в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств дольщиков "Гринфлайта".