Следствие прекратило уголовное преследование по делу бывшего первого зампреда Татфондбанка

Следствие в отношении бывшего первого заместителя председателя "Татфондбанка" Рамиля Насырова прекращено, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, управление СКР по Республике Татарстан прекращено "в связи с деятельным раскаянием Насырова".

Обвиняемый отпущен из-под домашнего ареста.

Как сообщало Накануне.RU, Центральный банк России с 3 марта 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков из Татарстана - "Татфондбанка", "Анкор банка" и "Интехбанка". На долю трех финансовых организаций приходилась четверть всех банковских активов в регионе. Позднее ущерб от деятельности экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина в более 50 млрд руб.