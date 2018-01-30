В столовой Югорского госуниверситета продавали просроченный рис с личинками

Студенты из Ханты-Мансийска пожаловались на личинки, которые они нашли в еде, продаваемой в столовой Югорского госуниверситета. В вузе рассказали, что проблема уже решена, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наша замечательная столовая. В ЮГУ. Это уже просто беспредел. Есть невозможно. Может, кто-нибудь знает, куда нужно обратиться? Нельзя оставлять без внимания. Я думаю, найдётся достаточно солидарных. В чеке почему-то не указали, что рис – с экзотической приправой", - написала в соцести Lili Aleskhanova, снабдив рассказ фотографиями.

Комментаторы отметили, что нужно обращаться в Роспотребнадзор. При этом югорчане иронично предполагают варианты, из чего в таком случае может быть котлета.

"Вузовская столовая не подчиняется напрямую ректору. Есть кафе "Большая перемена", которое выиграло конкурс, оно арендует площади. Его руководство выяснило, что рис, о котором идет речь, просрочен", - рассказала Накануне.RU советник ректора по информационной политике Любовь Третьякова.

Она уточнила, что кафе кормит студентов с 2014 г.

"В вузе есть специальная комиссия, созданная студентами. Она пожаловалась на вкус риса: он был сухим. Управляющая кафе дала указание 29 января закупить новую партию риса, 10 кг. Из него приготовили еду, в которой комиссия и обнаружила личинку. Партию вернули, хотя срок годности еще позволял ее использовать. Закуплена новая партия", - резюмировала Третьякова.