Жители Чайковского района единогласно поддержали "богоугодное" объединение в городской округ

В Чайковском муниципальном районе прошли публичные слушания по преобразованию города и поселений в единый городской округ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района, инициатива была единогласно поддержана самыми разными слоями населения.

Мероприятие состоялось 29 января, в Чайковском музыкальном училище. Зал вместимостью приблизительно в 640 мест был заполнен до отказа. Пришло много людей: население района, в том числе из сельских местностей, представители различных организаций, часть совета директоров при главе муниципального района, директор "Газпром трансгаз Чайковский", депутаты земского собрания, духовенство.

"Это подтверждает тот факт, что вопрос наболевший и люди ждут его решения. Выступали различные люди. В том числе пришел наш Благочинный отец Георгий. Попросил слово. Мероприятие, хоть и светское, однако он по своему его немного трансформировал - назвал "богоугодным делом", отметил, что: "давно по этому пути идет глава района Юрий Востриков, преодолевая то одно препятствие, то другое. И вот наконец-то этого дождались". Люди просто устали от двоевластия", - сообщили в пресс-службе подробности публичных слушаний.

Много вопросов на публичных слушаниях было задано о сохранении льгот. В каждом сельском поселении Чайковского муниципального района планируется провести разъяснительные сходы с участием депутатов. Депутаты земского собрания присутствовали на публичных слушаниях фактически в полном составе. Они отметили, что готовы сложить с себя полномочия. Ожидается, что это произойдет в августе-сентябре текущего года.

Дальше вопрос об объединении в городской округ будет рассмотрен в Земском собрании. Не исключено, что для этого будет созвано внеочередное заседание. Затем инициатива будет направлена в краевое заксобрание.