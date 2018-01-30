В ГИБДД усомнились, что власти Екатеринбурга качественно организуют уборку улиц

Совершению дорожно-транспортных происшествийе вновь сопутствуют неудовлетворительные дорожные условия. За минувшие выходные на территории Свердловской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили ранения. Среди пострадавших один ребенок, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что 50% аварий происходит из-за недостатка зимнего содержания, например, снежные валы вдоль проезжей части и снежный накат толщиной более 2 см.

Отдельного внимания ГИБДД удостоилась уральская столица.

"Наличие недостатков и отсутствие на протяжении длительного периода осадков в виде снега ставит под сомнение заявления администрации города Екатеринбурга об организации ежедневной работы по уборке улично-дорожной сети уральской столицы", - сообщили в ГИБДД.



По всем указанным фактам Госавтоинспекцией приняты меры, направленные на устранение недостатков зимнего содержания, а в отношении ответственных лиц приняты меры административного характера.



Как считают в ГИБДД, следствием неудовлетворительной организации работы со стороны мэрии по снижению аварийности стало ДТП, произошедшее 26 января 2018 года в 17 часов 30 минут на улице Шаумяна, где водитель автомобиля "Тойота" допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил повреждения различной степени тяжести.

